Portugal deve banir a Huawei do 5G?

NÃO A resposta à questão colocada, com o que se conhece, só pode ser negativa. A única deliberação da Comissão de Avaliação de Segurança, estabelecida, em agosto de 2022, por efeitos da publicação da Lei das Comunicações Eletrónicas, que até à data se conhece e que, aparentemente, está na origem desta concreta questão, não indica nenhum fornecedor ou prestador em particular.

Havendo instalações de 5G a operar, de acordo com o Observatório Europeu do 5G, a nível internacional e europeu desde 2019, ou seja, há pelo menos quatro anos, não há registo de existência de incidentes de segurança de comunicações cuja causa esteja, seja por que motivo for, intrinsecamente associada a um fornecedor ou prestador em particular.