O que se passa no Kosovo?

Herança Jugoslava

“Jugoslávia” é o nome resultante da contração dos termos eslavos “jug” (sul) e “slaveni” (eslavos). Quer dizer: “terra dos eslavos do sul”. Apesar de formalmente nascida no ano de 1929, a ideia de uma Jugoslávia enquanto Estado único de todos os eslavos do sul remonta ao século XIX e ao Movimento Ilírio (ou Ilirismo), cujo principal desígnio era o de unir os povos eslavos do sul subjugados aos domínios Austro-Húngaro e Turco-Otomano. O final da Primeira Guerra Mundial, que ditou o esgotamento da Era dos Impérios, viabilizou a concretização de uma união cultural e geopolítica destes povos: a princípio, isto é, em 1918, sob o denominado Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos – que compreendia os territórios da Sérvia (inclui a Macedónia e o Kosovo), do Montenegro, da Eslovénia, da Croácia, da Bósnia e Herzegovina e da Voivodina – e, a partir de 1929, com a própria Jugoslávia, como vulgarmente conhecida. O século XX, tão atribulado quanto o sabemos, conferiu à história da Jugoslávia contornos algo instáveis, com a formação de uma Segunda Jugoslávia, a de Tito, durante a Segunda Guerra Mundial e de uma Terceira Jugoslávia, a das secessões, no princípio da década de 1990. Mas o propósito deste artigo não é o de contar esta história. Embora ela importe, o essencial para compreender as raízes do conflito de que voltamos a ouvir falar nos grandes ecrãs é saber que o Kosovo tem um passado dependente desta herança jugoslava e, muito particularmente, da herança sérvia.

Como aconteceu com outras agregações territoriais multinacionais ao longo da História, de que é exemplo paradigmático a União Soviética, a junção (por mais desejada que tenha sido) dos povos eslavos do sul numa só terra – a Jugoslávia – implicou, por um lado, o predomínio dos interesses de uns face aos de outros, assim como veio expor ao longo do tempo, mais do que as suas semelhanças, as diferenças étnicas, religiosas e culturais destes povos, por outro. Se uns se aproximavam mais do modelo económico e cultural da Europa ocidental, como é o caso dos croatas e dos eslovenos, outros revelavam maior relutância em deixar-se influenciar pelo capitalismo em ascensão, como é o caso dos sérvios. Curiosamente, e pelo menos de forma parcial, estas tendências parecem continuar a confirmar-se na atualidade.

Com uma espécie de estatuto tácito de Estado pivot, ou de Estado central no contexto multinacional jugoslavo, a Sérvia garantia a sua supremacia económica e populacional relativamente aos outros povos eslavos do sul – note-se, a título simbólico, que a capital da antiga Jugoslávia era a cidade de Belgrado, hoje a capital sérvia. O que isto significa é que, por todo o território jugoslavo, a impressão do poderio e da identidade da Sérvia estava garantida pela presença de minorias populares sérvias, incluindo, e bastante especialmente, no Kosovo: uma região desde o século XII reclamada pelos sérvios como o berço da nação e, desde 1912-13, integrada na Sérvia, na sequência da Guerra dos Balcãs, que antecedeu a Primeira Grande Guerra.

Apesar da perda temporária de controlo sobre este território durante ambas as Guerras Mundiais, a Sérvia do pós-1945 (então uma das seis repúblicas constituintes da nova República Socialista Federativa da Jugoslávia) recupera o território do Kosovo sob a forma de uma região autónoma. O grau desta autonomia variou no tempo, de acordo não apenas com as reivindicações independentistas dos albaneses (a nacionalidade em maioria no Kosovo), mas também com o próprio contexto internacional. A morte do líder comunista Josip Tito, em 1980, contribuiu fortemente para o acendimento dos nacionalismos eslavos, a que não escaparam o nacionalismo albanês e o sérvio, assim como para a própria decadência da unidade jugoslava, a que restaria somente uma década de vida. Além disso, a chegada ao poder de Mikhail Gorbatchov na União Soviética e o processo reformista pela Perestroika anunciado fomentaram igualmente estes nacionalismos, para além daqueles a que se assistiu dentro das fronteiras da própria URSS.