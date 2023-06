Dia Mundial do Ambiente: as empresas e o imperativo da sustentabilidade

O tempo simbólico convoca à reflexão e à ação. Na semana em que se celebra o Dia Mundial do Ambiente, vale a pena olharmos para o papel concreto que as empresas podem desempenhar na transformação da economia em benefício da Humanidade e do planeta.

A ambição das empresas — desejável e legítima — de construírem valor de longo prazo para os seus acionistas e demais stakeholders será tão mais concretizável quanto mais solidamente alicerçada estiver nos pilares da sustentabilidade. As empresas ou abraçam os princípios da sustentabilidade na sua atividade e gerem melhor o risco, a sua cadeia de valor e valorizam as pessoas, seu maior ativo, ou tornam-se obsoletas e desaparecem.