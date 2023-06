De Nabeiro a Paiva são muitos quilómetros de distância

Um dos erros mais comuns na análise de figuras públicas é conceber-se a sua moralidade como binária: ou são totalmente morais, ou são imorais. Esta concepção, para além de irrealista, é perigosa. É que, uma vez que ninguém é santo (ninguém é totalmente moral), põe-se no mesmo saco aqueles que, por uma vez, fizeram algo de moralmente errado na vida (como terem sidos apanhados a conduzir sem o triângulo no carro) e os outros que são estruturalmente imorais ou fizeram actos muito graves (como conduzirem um banco “too big to fail”, por gestão danosa, à falência). Na verdade, este binarismo só interessa aos populistas, para poderem dizer que todos são iguais, todos são corruptos e imorais (à excepção deles, é claro).

Vê-se este tipo de binarismo aplicado na avaliação moral de empresários. Há quem argumente que, num mundo capitalista, como os empresários têm de lutar pelo lucro, todos têm que se nivelar pela bitola do mais rapace, e sempre que algum empresário é especialmente elogiado por comportamentos cívicos exemplares, logo surge a turba de primários a denunciar a vez em que essa personagem fez algo de errado na vida, para vindicarem a sua posição: todos iguais!

Mais uma vez, tudo errado. A moral não se avalia num registo binário, mas sim num espectro contínuo. Há pessoas muito morais, há pessoas muito pouco morais. As primeiras merecem elogio, as segundas, reprovação.

Vem isto a propósito da recente ida do youtuber Tiago Paiva à Assembleia da República, a convite da Iniciativa Liberal, e do também recente falecimento do empresário Rui Nabeiro. É que estas duas personalidades do mundo empresarial (sim, youtubers também são empreendedores) ilustra bem o meu ponto: nem Rui Nabeiro, nem Tiago Paiva são santos ou diabos. Mas há um largo espectro moral a separá-los.

Rui Nabeiro foi um empresário que criou muitos empregos, desenvolveu uma região, internacionalizou a sua empresa e gerou muitos lucros para os accionistas, ao mesmo tempo que se notabilizou por comportamentos empáticos e de humildade que lhe granjearam o respeito e consideração de Portugal. Os “Ruis Nabeiros” do mundo mostram como é possível conciliar empreendedorismo e gestão com responsabilidade social, na linguagem moderna, atendendo ao princípio ESG (Governança ambiental, social e corporativa), respeitando todas as partes interessadas.

Do outro lado, temos um microempresário que não gera empregos (contratará, esporadicamente, uns freelancers), não desenvolve nenhum território (o seu contributo é andar a entregar o prémio de melhor pêssego, leia-se melhor rabo feminino, por cada região de Portugal), um trintão machista com mentalidade de adolescente que vive de exibir online a sua proto-faustosa vida individualista em cuecas, com manifestações frequentes de desrespeito pelo próximo (vale a pena ouvir os Extremamente Desagradáveis da Joana Marques dedicados a esta personagem). A atitude que viralizou, de insultar o primeiro-ministro na Assembleia da República, é apenas um paradigma da sua filosofia moral.

Os partidos com representação parlamentar têm ideologias muito diferentes. Uns são contra o capitalismo, outros dizem ser os seus mais fervorosos defensores. Mas nem é essa a clivagem que mais interessa no presente. No capitalismo global em que vivemos, importa mais a posição que tomamos dentro do capitalismo. E há os que defendem a via psicopata, e os que defendem um capitalismo bem temperado. A IL ter desencantado este empreendedor como seu porta-voz na ligação com os jovens não foi um acidente - havia muitas outras escolhas possíveis e decentes, mesmo dentro dos youtubers - foi identificação que as desculpas pedidas não disfarçam.