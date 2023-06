Cascata interrompida

Quando se explica como chega a política monetária à economia real, uma das primeiras coisas que se tem de frisar é que o Banco Central não controla as taxas de juro. No caso do Banco Central Europeu (BCE), este define três taxas de juro oficiais, mas há muitas outras, que são determinadas pelos mercados. Há as dos cartões de crédito; dos depósitos à ordem; dos depósitos a prazo; dos certificados de aforro; do crédito ao consumo; das Obrigações do Tesouro (OT) a 15, 10, 5 e menos anos; do crédito às empresas de baixo risco, de alto risco; do crédito à habitação, etc. São tantas que é impossível enumerá-las. Na melhor das hipóteses, conseguimos estimar quantas há.

