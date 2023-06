Astrud Gilberto

Na secção de obituários do jornal “The New York Times” existe uma subsecção, por assim dizer, em que são lembradas todas aquelas pessoas que morreram e cuja história de vida merecia ser contada, mas que por algum motivo não chegou a sê-lo. A ideia consiste em recuperar a memória daqueles que um dia foram preteridos naquela página de obituários do jornal porque houve alguém “mais relevante” a morrer naquela semana, repondo deste modo alguma justiça para os ignorados. A subsecção chama-se “Overlooked” (cuja tradução poderia ser “esquecidos” ou “deixámos passar”) e, sem surpresa, a maioria dos obituários escritos agora são de mulheres.

