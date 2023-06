A legitimação

Esta crónica nasce da escuta de um podcast de Bernardo Mendonça com Isabel Moreira. A propósito da relação com o seu pai, Adriano Moreira, Isabel utiliza a palavra legitimação para se referir à necessidade/conforto que sempre sentiu no pai, apesar das ideias tão diferentes, que tinham acerca de política e temas de sociedade. O que fez interessar-me pela expressão foi o nunca ter pensado nesta palavra para trabalhar, em consulta, com as pessoas acerca das suas relações significativas. É um modo verbal muito mais forte e com maior capacidade exploratória para nos referirmos à experiência positiva ou negativa, do confronto, sobretudo na adolescência, mas também ao longo da vida adulta, com diferenças na forma de estar e de pensar.

