A partir de um intenso trabalho de pesquisa e enquadramento do quadro “Guernica”, de Pablo Picasso, desencadeado pelas estruturas do Museu Reina Sofia, de Espanha, surgiu o projeto “Repensar Guernica”. Mais de dois mil documentos, ensaios e entrevistas vieram dar corpo e substância ao modo como, em determinados momentos, a arte constitui um poderoso catalisador de narrativas e testemunhos éticos das maiores atrocidades ou barbaridades cometidas em nome de um ideal dito superior, ou mesmo sem suporte em qualquer ideal. Já alguém chamou a esta capacidade de denúncia o “Efeito Guernica”.

Ao longo dos séculos, sempre houve, nos poderes instituídos de todos os regimes ideológicos quem lidasse mal com a arte e os artistas capazes de questionar, abalar certezas estabelecidas ou colocar a nu as fragilidades e contradições da sociedade. O último episódio ocorreu no Porto no contexto da Bienal’23 de Fotografia da cidade. Um dos pólos foi inaugurada no passado dia 19 de maio no Centro Hospitalar do Conde de Ferreira, pertencente à Misericórdia do Porto. Incluía a peça “Adoçar a Alma para o Inferno III”, da dupla de artistas brasileiros radicados no Porto Dori Negro e Paulo Pinto. Alusiva ao passado esclavagista do Conde de Ferreira, integrava a exposição “Vento (A)Mar”.

A peça recuperava o facto histórico há muito conhecido de ter o patrono do hospital construído a sua fortuna a vender milhares de escravos levados de Angola para os proprietários de engenhos de açúcar no Brasil.

Em plena inauguração da exposição foi ordenado o encerramento da sala onde fora instalada a obra. Em causa estavam as perguntas inscritas num espelho: ““Quantas pessoas escravizadas valem um hospital psiquiátrico? Quantas pessoas escravizadas valem 120 escolas? Quantas pessoas escravizadas valem os títulos de nobre e benfeitor?”. O administrador executivo do CHCF, Ângelo Duarte, e o diretor clínico, Nuno Trovão, exigiram a retirada das peças, por alegadamente ofenderem a memória do vendedor de escravos Conde de Ferreira. Face à impossibilidade prática de a retirar de imediato, foram utilizadas tábuas e um berbequim para selar a sala.

Esta segunda-feira, na reunião da Câmara Municipal do Porto, o assunto foi posto à discussão pelo Bloco de Esquerda. Todos os partidos, menos um, aprovaram a “condenação e repúdio” pela ação da Misericórdia do Porto.

Só o PSD se recusou a condenar a atitude censória. A vereadora Mariana Ferreira Macedo até considerou ser inaceitável qualquer ato de censura, mas em sua opinião este caso é diferente. Há sempre uma exceção. A instituição terá entendido as perguntas como provocatórias e, para a vereadora, depreende-se, não cabe à arte ou aos artistas assumirem uma atitude crítica já que, disse, “estamos a justificar a arte para dizer coisas que fora dela não são legítimas e agradáveis”. Já se sabia que a verdade pode ser desagradável. Afinal, também pode ser ilegítima.

Há dias, numa visita à Neue Nationalgalerie, em Berlim, foi-nos possível ver a exposição “The Art of Society 1900-1945”. São quadros e esculturas da coleção da galeria que abrangem o Império Alemão, a sua história colonial, a I Guerra Mundial, o tempo da República de Weimar, e, claro, a época do partido Nacional Socialista de Hitler.

Os nazis exploraram o conceito de “arte degenerada” para destruir todas as obras de arte representativas de uma certa modernidade, consideradas ofensivas por não se enquadrarem no seu próprio entendimento do que deveria ser a arte.

A vereadora do PSD está, é claro, distante do espírito daquele final dos anos de 1930. Proclama até nem gostar de censuras. Porém, aceita que possa ser censurada uma peça artística por incomodar e ofender uma instituição como a Misericórdia do Porto. O problema das censuras é similar ao dos incêndios. Quase sempre começam com uma simples fagulha à qual não se dá importância. Quando nos apercebemos, já está toda a floresta a arder. Mesmo se não gostamos de incêndios.