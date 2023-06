António Costa foi quem saiu a ganhar do bate boca presidencial

Quase ninguém ficou a ganhar com o bate boca presidencial. Ambos, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa, ouviram o que não queriam. Já Luís Montenegro, foi elogiado mas ficou condicionado a um guião. Imagine, caro leitor, que o líder do PSD decide fazer uma coligação pré eleitoral com a IL ou o CDS, ou então com os dois. Será que Cavaco Silva vai continuar a apoiá-lo? No fim das contas, António Costa ficou a esfregar as mãos