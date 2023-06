A Europa está numa encruzilhada: apesar de ser uma das zonas do mundo com mais riqueza, não tem conseguido lidar eficazmente com a desigualdade e a insegurança geradas pela transição climática e digital. Estes desafios geram desencanto com a democracia e são um poderoso combustível para fenómenos populistas e autoritários. Por isso, a Europa Social tem de ser uma prioridade política central para a UE enquanto projeto de prosperidade partilhada e inclusiva.