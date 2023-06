Portugal está há dois anos sem juiz no Tribunal de Contas Europeu

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) tem como função “controlar a cobrança e a utilização dos fundos da UE e ajudar a melhorar a gestão financeira da UE”. Enquanto auditor externo independente da UE, o TCE “defende os interesses dos contribuintes europeus.”

Segundo o site do TCE este:

audita as receitas e despesas da UE, para verificar se os fundos são corretamente cobrados e gastos, se produzem valor acrescentado e se são devidamente contabilizados,

controla as pessoas ou organizações que gerem fundos da UE, nomeadamente através de controlos imprevistos nas instituições europeias (em especial na Comissão), nos países da UE e nos países terceiros que dela recebem ajudas,

redige conclusões e recomendações em relatórios de auditoria dirigidos à Comissão Europeia e aos governos dos Estados-Membros,

comunica suspeitas de fraude, corrupção ou outras atividades ilícitas ao Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF),

elabora um relatório anual dirigido ao Parlamento Europeu e ao Conselho da UE, que o Parlamento analisa antes de decidir se aprova a execução do orçamento da UE feita pela Comissão,

emite pareceres especializados dirigidos aos responsáveis políticos da UE sobre como melhor gerir as finanças da União e prestar contas da sua utilização aos cidadãos.

Ora, numa fase em que os fundos europeus são tão importantes para um país como Portugal, em que toda a atenção e esforço está colocado na execução das verbas do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), em que simultaneamente estamos ainda a aplicar o PT2020 e já em arranque do PT2030, é crucial envidar todos os esforços para que essa execução siga as regras previstas e que o dinheiro seja bem utilizado. Afinal, provavelmente não voltaremos a ter uma oportunidade como esta de acesso a fundos europeus para levar a cabo as reformas estruturais que tanto o país necessita.

O TCE é um Tribunal prestigiado e que já foi ao longo de três mandatos consecutivos liderado pelo português Vítor Caldeira que entretanto veio a ser Presidente do Tribunal de Contas português sendo depois “despachado” por António Costa de forma pouco compreensível.

Desde a morte prematura do anterior juiz português João Figueiredo, que nos deixou em junho de 2021, que Portugal não voltou a ter o “seu” juiz no Tribunal de Contas Europeu.

Não se compreende que o Governo esteja há quase dois anos para dar início ao processo de substituição, tornando Portugal como o único país dos 27 a não ter o seu representante no TCE.

Tão estranho como isto é o silêncio político em torno deste caso e da própria imprensa. Penso que só o PSD colocou uma Pergunta Parlamentar ao Governo já em dezembro de 2022 e que ainda não obteve resposta apesar da insistência nas audições parlamentares com o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus.

Segundo uma notícia do ECO (Ano e meio depois, Portugal continua sem representante no Tribunal de Contas Europeu – ECO (sapo.pt)) também de dezembro último, seria João Leão, o ex-ministro das finanças, o escolhido do Governo para este cargo que teria o apadrinhamento de Mário Centeno, agora Governador do Banco de Portugal. No entanto, a sua experiência profissional não se terá revelado a mais indicada para o lugar, como me parece óbvio.

O lugar continua vazio.