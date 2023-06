O lema do Expresso é liberdade para pensar. Numa variante, eu diria que precisamos de liberdade para errar. Sem erros, não há criação; do humor à arte, do futebol à política, um feito grandioso precisa de muitos erros à sua volta e, aliás, uma criação grandiosa é muitas vezes considerada um erro até ser reavaliada, compreendida e exaltada muito tempo depois. Sem a espontaneidade de uma cabeça sem medo de errar, sem medo do castigo, não há literatura, não há desporto, nem sequer há ciência. Imaginem que um cientista descobre que a teoria do big bang não faz sentido, ou que a teoria do aquecimento antropocêntrico está incorreta. Ele não pode ter medo do castigo académico e social caso apresente a sua tese. Mas imaginem que um cientista ousa desafiar essas duas teorias hoje em dia, sobretudo a segunda. O que lhe aconteceria? Uma inquisição. Não há muita liberdade para contestar a ortodoxia. E reparem: ele não tem de acertar, mas a própria essência da ciência é a liberdade para contestar a ortodoxia mesmo que se erre, até porque o erro pode ser temporário. Lamarck, que foi sempre desconsiderado no pós-Darwin, está a ser revisto à luz da epigenética.