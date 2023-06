E qual é o espanto?

Com franqueza, é preciso não ter o sentido das coisas. Então os responsáveis dos bancos viram na crise uma oportunidade, usaram a sua capacidade de empreendedorismo como lhes ensinaram na escola, nem abusaram demasiado do poder de cartel, agora até pagam 1,03% pelos depósitos, mesmo que só depois de algum sururu e, contristados com a concorrência desleal de um produto financeiro de dívida pública que pagava mais do triplo, e não é favor nenhum, o Estado fica a ganhar, fizeram chegar ao governo a sua voz forte, tendo sido atendidos como seria de esperar entre cavalheiros – e não é que há quem se atreva a sugerir que o governo faz favores, que fechava os olhos à generosidade das margens e que obedeceu a uma conveniência? Gente invejosa, é o que vos digo.