A justa causa dos abstencionistas

A um ano das eleições europeias, marcadas para cima de um feriado em Portugal, começa a discussão sobre o provável nível de abstenção. Invariavelmente, há quem garanta que os europeus não votam muito porque não elegem por ali a presidente da Comissão Europeia ou porque o Parlamento Europeu não tem poder de iniciativa. Explicações que não explicam grande coisa. Os europeus não votam porque o que se discute durante a campanha não se decide em Bruxelas. E as pessoas percebem mais do que parece.

Segundo os resultados de uma edição especial do Eurobarómetro, apresentados esta terça-feira, a um ano das eleições europeias, a 9 de Junho de 2024, a enorme maioria dos europeus (71%) acha que a União Europeia tem implicações na sua vida (quem serão e o que pensam os restantes 29% é um mistério), e uma pequeníssima maioria faz, por agora, tenções de ir votar. A média europeia é de 56%, e em Portugal é de apenas menos um (55%). Faltou perguntar uma coisa: o que é que acham sobre os temas que se discutem durante as eleições europeias? Provavelmente acham que não têm nada que ver. Com razão.

A bolha europeia tende a acreditar em três grandes razões para a abstenção: os europeus não sabem bem o bem que a Europa lhes faz, daí ser tão necessário espalhar pela Europa placas a sinalizar cada rotunda financiada com dinheiro europeu; o facto de a eleição para o Parlamento não determinar a escolha da presidência da Comissão afasta os eleitores, daí que queiram muito eleições onde se esteja a escolher deputados e, de caminho, quem preside à Comissão; e, finalmente, o facto de o Parlamento Europeu não ter poder de iniciativa (isto é, só votar as propostas da Comissão, não poder votar as propostas que decide fazer por sua iniciativa) afasta os eleitores da cabine de voto. Nada disto faz grande sentido.

A eleição da presidência da Comissão como sequência directa das eleições para o Parlamento enganaria os eleitores, que não sabem que os restantes membros da Comissão não são escolhidos assim, e acabaria por desavalorizar o papel dos deputados europeus, que iriam à boleia dessa outra eleição.

A verdadeira explicação para a abstenção talvez seja bastante mais simples: os eleitores ouvem os debates e discursos durante a campanha e percebem que se falha de alhos e se votam bugalhos. Não é apenas a habitual excitação de todas as campanhas, é mesmo absoluta divergência. E para isso preferem ir à praia. Compreensivelmente.

O Parlamento Europeu é, muito provavelmente, o parlamento com mais poder em toda a União Europeia. Poucos parlamentos nacionais, se é que algum, participa em tantos processos legislativos. Basta comparar o que se legisla e vota na Assembleia da República e no Parlamento Europeu. Bruxelas vota muito mais “Leis”. Mas se amanhã houvesse eleições europeias, a campanha em Portugal seria toda sobre a TAP, o SIS, o computador do assessor do gabinete do ministro, quem é que é gostaria de dar socos a quem no ministério das Infraestruturas, coligações com o Chega (e com o PCP?) e o quer que fosse a polémica do dia. Tudo temas que nem de perto nem de longe serão decididos por qualquer um dos 21 deputados portugueses no Parlamento Europeu. Ou pelos restantes seiscentos e muitos.

A seguir às próximas eleições europeias, a Comissão vai continuar a propor, e o Conselho (os governos) e o Parlamento (os tais deputados) a decidir. Olhando para actuais discussões em Bruxelas, vai-se continuar a decidir que tipo de relação a Europa vai ter com os vizinhos, incluindo com os candidatos à adesão. Vai-se falar mais de defesa e de como alinhar a segurança europeia com a NATO. Vai continuar a discutir-se a relação com a China. O que se pode e não pode importar de lá. Vai-se decidir, se ainda não estiver decidido, como se fazem investimentos e ao mesmo tempo se mantêm orçamentos nacionais equilibrados. Vão continuar as discussões sobre se se deixa o mercado interno cair em benefício de promover campeões europeus, sobretudo alemães e franceses, para concorrer com a China e os Estados Unidos. Vai continuar a haver tensão entre legislação para proteger o clima, combater e mitigar as alterações climáticas e garantir empregos, comida e produção industrial. Vai-se fazer um acordo comercial com o Mercosul. Ou não. O que tem grandes implicações para a nossa agenda comercial e de política externa. Vão-se escolher soluções de mercado, ou não, para aumentar o investimento na transição verde. Vão se rever as regras, ou não, que autorizam, ou não, meter dinheiro dos contribuintes na TAP e noutras empresas públicas. Vai-se tentar lidar com as migrações. Vai-se continuar a tentar legislar sobre Inteligência Artificial. Vai-se discutir se as grandes empresas tecnológicas devem financiar as infraestruturas que utilizam, ou não. Vai-se discutir e fazer mais políticas e leis do que em quase todos os parlamentos da União Europeia. E, no entanto, se as eleições fossem hoje ninguém ia falar disso. Depois queixem-se.