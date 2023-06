XX muito grande para todos

Aquele e-mail do patrão só podia ser assédio sexual: “Pode por favor completar o seguinte: a solução utilizada por xx companhias agrícolas e por yy barcaças marítimas no transporte de milho nas linhas fluviais sul-norte????” Que nojento. Doentio. No dia seguinte, despediu-se e processou o empregador. Karina Gasparova, que trabalhava numa empresa tecnológica, tinha ali a arma fumegante contra o seu gestor de projeto, Alexander Goulandris. Aqueles “xx” seguidos de “yy” e “??” eram nitidamente um convite para relações sexuais. Mas a juíza londrina não foi na conversa e disse que a queixosa tinha uma “perceção distorcida da realidade”, e obrigou-a pagar mais de cinco mil libras de custas judiciais. Repare-se que aqui a notícia foi, dessa vez, não haver condenação pelo facto de dois “xx” no meio do texto poderem ter levado a uma sentença de assédio sexual. Um dos argumentos foi, aliás, que os “xx” já nem se usavam para mandar beijos.

