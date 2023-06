Verdade e liberdade

Perguntam-me muitas vezes porque é que me encurralo em tantos becos sem saída, isto é, polémicas provocadas pela minha opinião; também perguntam se isto de dar opinião não é um ofício que está em vias de extinção dado que já não se pode dizer nada sem causar celeuma. Eu compreendo as perguntas, mas partem de pressupostos errados. Toda a gente dá opinião, toda a gente tem opiniões; dar opiniões é para amadores. Os profissionais lidam com factos e com perspetivas sobre esses factos insofismáveis. As grandes polémicas não são provocadas por opiniões, mas sim por factos que estão escondidos e que a sociedade ou partes da sociedade recusam ver, porque a condição normal do homem é a negação. Só um facto pode ser tabu. Portanto, o meu trabalho é apontar um foco de luz para um facto escondido no escuro. Depois de reconhecermos a existência desse facto, pode e deve haver debate sobre as diferentes perspetivas sobre esse facto. Mas, antes de tudo, é preciso apontar e reconhecer que aquela pedra incómoda está ali. As grandes polémicas rebentam aqui: é difícil ver, reconhecer e repensar.

