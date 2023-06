Um país chamado TAP

Há pelo menos seis meses que vivemos surpreendidos por um sem-número de revelações inquie­tantes relativas à TAP, que, pelo rumor público suscitado, se constituiriam como sérias ameaças aos interesses permanentes de Portugal… dir-se-ia mesmo que a TAP estava prestes a concretizar uma secessão do nosso país e em vias de se tornar mais um Estado das Nações Unidas!

É claro que os gravíssimos erros cometidos com a privatização, alegadamente paga com “o pelo do cão”, e a “desprivatização”, paga com, pelo menos, 3200 milhões de euros dos mesmos de sempre, não podiam deixar de indignar todos os que pagam os seus impostos e conhecem as dificuldades do dia a dia. Veremos se a nova reprivatização nos trará novos e mais ferozes “amigos do homem”...