Um acordo perverso

Este artigo poderia ser sobre figuras que sobem nos partidos graças a vácuo criado por todos os que vão abandonando a política. Estranho é que a palavra de alguém como Sérgio Azevedo tenha conquistado tal crédito que sirva de prova quase irrefutável.

A tese que se vende no mercado negro — no regular não há acusação — é que existiu um acordo entre PS e PSD de Lisboa para que os socialistas apresentassem candidatos “merdosos” nas freguesias social-democratas. Não faço ideia se aconteceu e não me atravesso por ninguém. Só posso olhar para os factos políticos e estranhar. Sérgio Azevedo terá falado primeiro de maus candidatos e depois de candidatos de grupos de cidadãos. Às cinco juntas que o PSD tinha antes de 2017, só nas Avenidas Novas é que a lista do PS foi encabeçada por alguém de um grupo de cidadãos. E roubou a junta ao PSD. Das restantes quatro, duas foram com candidatas do Livre, escolhidas em primárias — o PS não ofereceu as que já eram suas, como é óbvio. Mesmo assumindo que o nome do candidato e a sua filiação no partido é, em geral, relevante para o resultado em freguesias destas dimensões, o negócio, se existiu, foi mau para o PSD, que passou de cinco para quatro juntas. Nas cinco freguesias em causa, o PS caiu bem mais nas votações para a Câmara (12 a 14 pontos percentuais de queda) do que para as juntas (3 a 9). Aparentemente, o candidato “merdoso” (salvo seja) foi Fernando Medina. Pode também dar-se o caso de Sérgio Azevedo gostar de se valorizar e gabar-se de mais do que consegue, coisa habitual em pessoas deste gabarito. A qualidade das provas, em que não se conhecem escutas aos que Azevedo transforma em suspeitos, há de explicar porque não há arguidos ao fim de sete anos de investigação.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.