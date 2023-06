Os lucros (ou prejuízos) dos bancos centrais como resultado natural da sua missão

Nos últimos meses, vá­rios bancos centrais das maiores economias do mundo reportaram prejuízos significativos ou alertaram para a possibilidade de verificarem perdas avultadas nos próximos anos. O Banco Nacional da Suíça registou em 2022 um prejuízo de 135 mil milhões de euros, a maior perda em 116 anos de história, equivalente a mais de 15% do seu PIB. O Banco Central da Austrália anun­ciou perdas de 36,7 mil milhões de dólares australianos, que acabaram com as reservas de capital do banco central. E a Reserva Federal norte-americana antecipa que poderá ter resultados negativos nos próximos três a quatro anos. Na área do euro, vários bancos centrais apresentaram prejuízos em 2022 e o Banco Central Europeu (BCE) e outros bancos centrais têm vindo a alertar para o fim do longo período de lucros.

