Senhor doutor, não deve estar habituado a que alguém venha cá, sem se queixar de nada. Preciso do conselho de alguém independente. A minha mulher e eu viajamos sempre que podemos. Não somos casados, eu nunca quis, ela deixou de insistir, mas é igual. Não vamos para aqueles destinos ditos de sonho, nem para cidades muito limpinhas e higienizadas, cheias de lojas de marca. Gostamos mais de ir para zonas menos frequentadas, com apoios precários e gente simpática que precisa mais do turismo do que os donos das boutiques da quinta avenida. Não andamos de mochila às costas, mas quase não me lembro de despachar uma mala. Desta vez, a conselho de um amigo, fomos ver dragões.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.