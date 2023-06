Mais de 100 mil milhões e 36 anos depois

Em meados do século XIX era comum falar-se do homem doente da Europa. A frase, cunhada pelo czar Nicolau I, referia-se ao então Império Turco, que visivelmente definhava, e tornou-se popular durante a guerra da Crimeia (1853-1856). Depois a expressão aplicou-se a várias nações, como nos anos 70 do século passado para referir o Reino Unido e, mais tarde, Espanha. No final do século XX era assim que se referiam os países do Leste. Curiosamente, Portugal fugiu sempre à doença, talvez porque já a tivesse de forma endémica. Mas se houvesse algo semelhante para descrever a nossa situação, poderia ser o ‘homem pedinte da Europa’. Claro que temos sempre a Grécia para não nos apresentarmos como piores; mas, de qualquer modo, tendo assinado nos Jerónimos, em junho de 1985 (há 38 anos) o tratado de adesão, e entrado na então CEE no dia 1 de janeiro de 1986, como 11º país (a Espanha, nessa tarde, seria o 12º membro), há 37 anos que andamos pelos corredores de Bruxelas de mão estendida.

