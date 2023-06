Duas perplexidades

Na semana passada foi aprovada a nova Lei da Saúde Mental, na qual tive o prazer de trabalhar na especialidade ao longo de meses. Uma lei histórica. Acabou a prisão perpétua a que pode conduzir o regime até agora em vigor para o chamado “internamento compulsivo” de “inimputáveis”. Foi um passo dignificante rever uma lei com 20 anos que permitia que as medidas de segurança de internamento aplicadas a estas pessoas pudessem, em alguns casos, ser prorrogadas por tempo indefinido, o que, na prática, resultava em detenções perpétuas. Soubemos de gente esquecida há décadas, lemos os horrores que o Comité Europeu para a Prevenção da Tortura e Tratamentos Desumanos escreveu sobre Portugal depois de várias visitas realizadas nos últimos anos a unidades forenses localizadas dentro e fora de estabelecimentos prisionais. Cumprindo as convenções internacionais que nos regem, pusemos fim a esta indecência.

