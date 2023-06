Diário do diário

Quando descobri o muito lá de casa “Diário” de Torga, achei que era o melhor diário português, se bem que não tivesse ainda termo de comparação. Décadas depois, e algumas dezenas de diários depois, tenho a certeza de que é. Talvez seja inusitado este meu apego, porque a demais obra de Torga interessa-me pouco, e não são evidentes quaisquer afinidades de experiência, mundividência ou temperamento. Há, no entanto, uma atitude e um aprumo que me importam, e até mais agora do que na juventude, em passagens rigorosas e cépticas como esta: “A gente pouco sabe e pouco pode. Conhece apenas duas regras de higiene (que o corpo se recusa a observar), três de moral (que o instinto se recusa a praticar), e uma ou duas de civilidade (que só a polícia muito limitadamente nos faz cumprir), e pode apenas o que pode um bicho solicitado por um tropismo fundamental”.

