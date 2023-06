Amizade, programação, amor e cegueira

Se perguntares ao ChatGPT como te poderás apaixonar, ele ficará, se for sensato, de boca calada — isto é, de ecrã vazio, sem responder — pois nenhuma palavra, ou fórmula, é capaz de pôr em movimento aquilo que é um dos enigmas básicos dos humanos, um dos mais antigos. Um humano apaixonar-se entra no campo do mundo não programável e não planeável; podes planear fingir-te apaixonado, não podes planear apaixonar-te. A paixão, como os antigos gregos bem sabiam, não parte de uma decisão, é algo que acontece ao humano em modo passivo: paixão, pásion, passional e passivo, tudo palavras da mesma família, origem comum que já esquecemos. Alguém ou algo decide por ti; quem ou o quê, eis o enigma.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.