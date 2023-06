A urgência no controlo da inflação

Faz este mês de junho dois anos desde a última vez que a inflação na zona euro esteve abaixo dos 2%. De acordo com os números mais recentes, de abril de 2023, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor na zona euro cresceu 7,0% em relação a abril de 2022. Portugal, com uma taxa de inflação de 6,9%, é o país que está próximo da média, enquanto num extremo está a Letónia, com 15,0%, e no outro o Luxemburgo, com 2,7%. As boas notícias são que a inflação está em queda quase contínua desde outubro, mês em que alcançou um pico de 10,6%. As más notícias é que esta queda se explica em grande parte pela queda e estabilização do preço da energia, que tanto subiu há um ano. Excluindo os preços da energia e da alimentação, a inflação na zona euro está nos 5,6%, quando estava “apenas” em 5,0% em outubro. Nos últimos três meses, tirando o preço da energia, a inflação não abrandou, apesar de todos os esforços do Banco Central Europeu (BCE) subindo as taxas de juro nos últimos nove meses.

