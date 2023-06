A queda da venda de casas em Portugal irá manter-se?

SIM Quais serão as explicações para a forte queda? A muito rápida subida das taxas de juro, a forte queda dos salários reais com a surpresa da inflação, a alteração do enquadramento do investimento estrangeiro, o aumento da exigência dos bancos e a incerteza sobre a evolução futura dos preços dos imóveis.

O que se pode esperar? Em relação às taxas de juro, ainda se esperam novas subidas pelo BCE, que deverão agravar o acesso à compra, para além de gerarem uma pressão genérica para a descida dos valores do edificado. A recuperação dos salários reais poderá ocorrer parcialmente em 2024, mas só de forma mais completa em 2025, pelo que esta influência deverá continuar a dificultar a compra.