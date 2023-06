A insustentável invisibilidade das exportações

O filme está a repetir-se. O país não está a cair num abismo, porque as empresas exportadoras estão de novo a bater recordes e a puxar-nos até à linha de água; não, não conseguimos esvoaçar até às alturas do primeiríssimo mundo, mas, ao contrário do que deseja aquele baixo queirosianismo da choldra e da permanente autoflagelação tuga, não nos afundamos, resistimos. Foi assim durante a crise da troika: com mais de metade do país do jornalismo a desejar uma pira grega - queda e revolução -, com parte da esquerda a namorar com o regresso ao Escudo, o país real das empresas subiu em flecha e salvou-nos.