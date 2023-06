A falência das instituições

Um secretário de Estado que não é capaz de responder a uma simples pergunta dez vezes repetida. Um ministro que tem de sair pelas traseiras para não ter de enfrentar jornalistas, como se fosse um foragido. Um primeiro-ministro prisioneiro de uma sucessão de equívocos, de explicações pífias e de uma retórica onde não se sabe muito bem o que é verdade e o que é mentira. Mariana Vieira da Silva a tentar puxar pelo PRR. Debalde. Há um enorme pedregulho na montanha de dinheiro que o Governo promete distribuir. Chama-se “regular funcionamento das instituições”, que pode estar em causa na ilegal ação do SIS na recuperação do computador de um subalterno do ministro João Galamba. Algo que vale mais do que dez PRR.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.