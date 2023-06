A Santa Casa censura sem misericórdia

Quando Ângelo Duarte, o administrador executivo do Centro Hospitalar Conde Ferreira (CHCF), que é tutelado pela Santa Casa da Misericórdia do Porto, deu ordens para que fosse encerrada uma sala onde estava exibida uma peça artística malvada, na inauguração da exposição “Vento (A)Mar”, pensei que o caso não podia ser mais educativo. Quem exercia a censura era uma Santa Casa, e por intermédio de um Ângelo. É sempre assim. Nenhum tirano terá alguma vez admitido censurar por maldade. A censura é sempre virtuosa, e tem o objectivo de proteger, melhorar, combater o Mal com M grande. Foi o caso. O Ângelo desceu à exposição e decidiu que a peça “Adoçar a Alma para o Inferno III”, dos artistas Dori Nigro e Paulo Pinto, poderia causar desconforto aos doentes do CHCF. E o desconforto é, no nosso tempo, intolerável. A liberdade de expressão não é absoluta, lembram-nos. Tem de ser ponderada em confronto com outros valores. Um desses valores, inevitavelmente mais altos do que a liberdade, é o conforto. Toda a gente se lembra dos versos finais do poema de Paul Éluard: “Nasci para te conhecer, para te nomear: conforto.” E todos temos pena que o 25 de Abril não seja o dia do Conforto, e que não possamos celebrá-lo todos os anos, desfilando na Avenida do Conforto. Lá chegaremos, se tudo correr bem.

