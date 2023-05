O alicate de Macron

Há vários anos, num debate eleitoral na televisão francesa, Marine Le Pen tirou dois alicates da carteira, pusou-os em cima da mesa e explicou: “este alicate é fabricado em França e custa 12 Euros. Este outro é fabricado na China, mas vende-se em França por 3 euros. É impossível competir-se assim”.

Antes da pandemia e da guerra, alguém teria respondido que a globalização dava a muitos consumidores ocidentais acesso a bens a que não acederiam normalmente (não necessariamente alicates); que no processo milhões saíram da pobreza e da miséria, sobretudo no sudoeste asiático e na China, e que esse era o preço a pagar para poder exportar para a China o que os franceses produziam. E que, de um modo geral, é verdade que o comércio ajuda à paz. Hoje em dia, mesmo sem haver um debate televisivo, as lideranças políticas europeias, a começar por Macron, dão razão a Le Pen. A Europa quer passar a produzir aqui o que se produz lá fora. Quer trocar importações por produções europeias. E está disposta, tendo dinheiro, a pagar por isso. Dito assim, parece fácil. É, porém, pelo menos, bastante menos simples do que parece.

Desde o final do ano passado e o início deste, a Comissão Europeia apresentou um conjunto de propostas que pretende, muito resumidamente, forçar a produção na Europa das tecnologias necessárias à transição verde, criar regras que dificultem a compra fora do que deve passar a ser produzido na Europa, e subsidiar (mais precisa e criticamente, financiar essa produção ou a sua compra) com dinheiros públicos. Esta enorme transformação tem imensas consequências que estão a ser insuficientemente discutidas na Europa, em geral e, para nossa particular preocupação, em Portugal.

Para impôr a produção europeia, a UE precisa de criar incentivos, positivos ou negativos, para quem produza na Europa, num caso, ou no estrangeiro, no outro. Bónus ou penalizações na contratação pública e, como na América de Biden, fundos que financiem a aquisição do que seja produzido dentro da UE. Conseguir isto implica várias coisas. Para começar, compreender que produzir na Europa não será produzir na Europa inteira. Alguns países têm maior capacidade do que outros para financiar as suas indústrias, nem que seja pagando-lhes a conta da electricidade, como a Alemanha (e a Finlândia). Ou seja, impor a compra europeia e dificultar a compra do que vem de fora da Europa quer dizer criar um mercado interno para os produtos, mais caros, de alguns Estados membros. É isso que explica o entusiasmo francês, e um pouco alemão, pelos supostos campeões europeus. Que nunca são europeus. são franceses, alemães, e por aí, limitadamente, fora. Daí que chamar-lhe autonomia estratégica europeia, e não francesa ou alemã, seja um exagero.

Esta estratégia, a avançar, devia, obviamente, levar os restantes Estados membros, como Portugal, a pensar como podem atrair mais produção. Não será certamente com subsídios. Nesse campeonato perderemos sempre para quem tem bolsos mais fundos. E, no entanto, a alteração das regras sobre concorrência na União Europeia, que impediam que países ricos subsidiassem as suas indústrias, está a ser derrotada. A outra questão é a China.

Sobre a interdependência entre o Ocidente, em geral, ou a Europa em particular, e a China, parecem haver três posições. Os que acham que estamos e devemos estar a seguir os Estados Unidos, os que acham que não temos nada que seguir os Estados Unidos e os que acham que não temos nada contra a China, nem temos interesse em ter. Como acontece com frequência, os que procuram o bom senso estão no meio do caminho.

A ideia de que a China é um problema dos Estados Unidos ignora a influência competitiva e negativa da China em geografias que nos importam, como África ou América Latina, mas também a sua influência dentro da própria Europa. A criação de dependentes económicos. E ignora que muito antes de ganhar aos Estados Unidos, na corrida pelo domínio, a China ganha primeiro à Europa. Resta saber, e é essa a dicussão que está a acontecer em Bruxelas, se a resposta é fechar o comércio e impor a compra europeia, necessariamente com custos.

Entra a realidade. Em França, antes da pandemia, os coletes amarelos foram, essencialmente, uma manifestação contra os custos da transição energética impostos à classe média/baixa. Carros novos forçosamente elétricos e combustíveis fósseis crescentemente caros. Recentemente, na Alemanha, os eleitores parecem subitamente preferir a AfD (um partido para lá da radical) aos tradicionais e moderados Verdes alemães, em parte por causa dos custos da transição verde. Nos Países Baixos, os políticos responsáveis pela política ambiental estão no topo da lista de ódio dos agricultores locais. Em tempo de crise não há grande entusiasmo pelo agravamento de custos - sobretudo entre quem não sabe se tem como os suportar. E, no entanto, é isso que se está a preparar, a partir de Bruxelas.

Os teóricos desta via acham que assim trazem empregos para a Europa e, consequentemente, vão conquistar os eleitores que ficaram para trás na globalização. Desvalorizam o potencial voto de protesto dos eleitores que sejam forçados a pagar mais pela transição verde mais cara. E por outros produtos a que se habituaram. Mas essa crítica não impede de reconhecer o reverso: não fazer nada e fazer de conta que a China não é um problema igualmente nosso terá um custo enorme. A questão é explicar qual é o problema. E não é a China ganhar à América. É o modelo não democrático chinês ganhar-nos.