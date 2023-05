O Estado (a que isto chegou)

O Expresso prestou um serviço ótimo ao revelar estas intenções do Governo. Ficamos a saber que, pelo menos, uma parte significativa dos chamados investimentos do Estado não têm outro fito reprodutivo senão votos no PS e em quem apoia ou é apoiado pelo Governo. Não visam resolver a vida de ninguém e menos ainda reformar o país, o “Portugal dos pequenitos”, cheio de pequenas empresas que lutam diariamente para não acabarem, sem capital que se veja, quase sem indústria a sério (salvo o turismo), sem classe média e repleta de gente que sobrevive com subsídios do Estado. O dinheiro que advém das célebres ‘contas certas’ é mesmo para o PS se manter no poder.