Ainda o SIS

Os serviços de informações são como os árbitros nas competições desportivas: quando menos se der por eles, melhor. Infelizmente, de tempos a tempos, a sua actividade torna-se objecto de debate público e por maus motivos. Entre nós, as coisas estiveram calmas durante bastante tempo. Até que ocorreu o episódio no Ministério das Infraestruturas…

Pessoalmente, acompanho desde há muito a questão dos serviços de informações. Em 2004 e por incumbência do então Primeiro-Ministro, Durão Barroso, coube-me a tarefa de negociar com o Partido Socialista o texto da lei que definiu a orgânica hoje em vigor. Entre 2005 e 2015 fui, por eleição da Assembleia da República, membro do Conselho Superior de Informações. E tenho muito apreço pelo papel fundamental que os serviços, e os que nele trabalham (ou trabalharam), têm assumido na defesa do interesse nacional e na preservação do Estado de Direito Democrático.

Embora de passagem, em artigo anterior já me referi ao tema. Mas, pela evidente relevância que assume, gostaria de a ele voltar de forma mais detalhada, até porque novos factos se tornaram conhecidos.

Nada do que foi, entretanto, dito e escrito, mudou a minha opinião sobre a questão central: não há fundamento legal para a intervenção do SIS. E, de resto, a insistência do Primeiro-Ministro em qualificar o que se passou com o adjunto do Ministro como um roubo, só torna isso mais evidente, atenta a proibição expressa de os serviços de informações exercerem poderes, praticarem actos ou desenvolverem actividades do âmbito ou competência específica dos tribunais ou das entidades com funções policiais.

Acresce a isto que, nos termos da lei - e cito -, o SIS é o único organismo incumbido da produção de informações destinadas a garantir a segurança interna e necessárias a prevenir a sabotagem, o terrorismo, a espionagem e a prática de actos que, pela sua natureza, possam alterar ou destruir o Estado de direito constitucionalmente estabelecido. E nem com muito boa vontade se poderia reconduzir a situação em causa a esta previsão legal…

Daí que, incorrectamente contactado, ao SIS cabia, apenas, um caminho: remeter o caso para as autoridades policiais competentes.

Isto dito, vislumbro na actuação do SIS um erro. Lamentável, é certo. Que não deveria ter ocorrido e que não pode repetir-se. Mas não mais do que isso. E daí que não embarque em teorias conspiratórias ou em acusações, que entendo absolutamente infundadas e injustas, de governamentalização ou de partidarização dos serviços.

Um segundo apontamento prende-se com a intervenção do Conselho de Fiscalização. Pese embora a muita consideração e respeito que me merecem os seus membros, não posso rever-me na conclusão a que chegaram quanto à adequação da intervenção do SIS. E surpreende-me, sobretudo, que não tenham recorrido – tanto quanto sabemos, pelo menos – à prerrogativa, que a lei confere, de promover audições e inquéritos considerados necessários e adequados ao pleno exercício das funções, o que teria permitido ouvir todas as partes envolvidas.

Justa ou injustamente - e, na minha perspectiva, é a segunda -, consolidou-se a percepção de que o Conselho de Fiscalização existe mais para proteger os serviços do que para assegurar o estrito respeito pelas suas atribuições e competências.

Ora, não estando em causa a seriedade e empenho de quem por lá tem passado, o problema só pode ser resolvido com a alteração da respectiva composição e do processo de designação. Deveria, assim, ponderar-se a possibilidade de a escolha não depender, em exclusivo, da Assembleia da República, ou de interditar a assunção do cargo por quem exerça funções políticas ou as tenha exercido num período mais ou menos recente.

Um terceiro aspecto prende-se com a possibilidade de criação de uma comissão de inquérito á intervenção do SIS.

O meu partido veio admitir essa hipótese, ainda que como “ultima ratio”, isto é, apenas se o Primeiro-Ministro não der todos os esclarecimentos necessários – e são ainda muitos. Mas, mesmo nesse cenário, quero deixar claro que sou contra.

Desde logo, porque, de acordo com a arquitectura legal, a Assembleia da República “delega” no Conselho de Fiscalização a responsabilidade de controlar a actuação do sistema, podendo convocá-lo as vezes que considere necessárias e exigir-lhe as explicações que entenda. Depois, porque, necessariamente, os trabalhos da comissão de inquérito não poderiam ser públicos, o que afectaria negativamente a sua credibilidade aos olhos dos cidadãos. Em seguida, porque a exposição dos serviços e dos seus funcionários teria consequências devastadoras na dimensão, essencial, do relacionamento com os congéneres de outros países.

Quarta e última nota: a não informação ao Presidente da República, uma vez que, de acordo com declarações do próprio, o Primeiro-Ministro deu-lhe conta do que tinha ocorrido no Ministério das Infraestruturas, mas não da comunicação ao SIS. E fez mal.

Não por acaso, a lei, em 2004, passou a dizer que o chefe do Governo deve manter “especialmente” informado o Presidente da República acerca dos assuntos referentes à condução da actividade do Sistema de Informações da República Portuguesa. E que o

pode fazer directamente ou através do Secretário-Geral, o qual, numa situação pouco comum entre nós, pode assim ter contactos institucionais directos com o Presidente.

É certo que isso não pode ser lido como uma necessidade de manter o Presidente a par do funcionamento quotidiano dos serviços. Mas não é menos verdade que deve traduzir-se na obrigação de lhe dar conhecimento, por um lado, dos aspectos fundamentais da sua actuação e, por outro, de situações anómalas em que se envolvam. Como é, manifestamente, o caso.

Tudo isto podia – e devia – ter sido evitado, se o bom senso tivesse imperado. Mas, já que não foi, há que pôr-lhe rapidamente cobro. E, para isso, basta que a verdade seja, de uma vez por todas, contada, e que as responsabilidades sejam assumidas por quem tiver que o fazer. Seja lá quem for.