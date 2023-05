Aursnes e as situationships

Situationship é uma palavra do léxico da geração Z que define uma relação romântica indefinida, num limbo entre o casual e o sério. Um difuso envolvimento entre duas pessoas que não estão juntas, vão estando juntas. Em certos casos, essa ambivalência virá a causar desconforto, redundando no inevitável terminus da tal situação - e no provável regresso à terapia de um ou de ambos os ex-quase-namorados.

Uma das causas apontadas para a proliferação deste tipo de relações é a fobia a compromisso. Habitualmente, há, entre os dois elementos, um desequilíbrio nas expectativas do aprofundamento da seriedade romântica. Por vezes, de ordem emocional, mas nem sempre. Não é raro que uma pessoa que planeia ter um bebé, um border collie e um T2 em Santa Iria de Azóia no próximo ano e meio se apaixone por alguém que já tem um mochilão de oito meses na América Latina agendado, que tem medo de cães e que ainda precisa de definir se tem perfil para cuidar de plantas, quanto mais de filhos. Afinal, amor é logística.

Por causa do modelo de negócio de “montra” e de “formar para vender”, os adeptos dos clubes portugueses têm saltado de situationship em situationship. Neste caso, quem tem investido demasiado em relações fugazes somos nós. Eles aparecem, nós apaixonamo-nos e vislumbramos logo um amor para a vida, até sermos velhinhos. Por outro lado, os jogadores, apesar de “adorarem os momentos” que passam connosco, querem manter “as opções em aberto”, até porque, dizem-nos, “não acreditam na monogamia” e, mal apareça um clube com mais dinheiro na conta, marcam um café connosco e vêm-nos com “não és tu, sou eu”.

A recorrência deste fenómeno tem vindo a aprofundar as nossas inseguranças, deixando-nos com medo de que nunca venhamos a encontrar “the one”, por outras palavras, o novo jogador favorito. Enzo Fernandez, por exemplo, é um claro caso de uma situationship - e das traumáticas. Desde logo, o deslumbramento toldou-nos o juízo quanto às evidentes red flags: ia faltando ao primeiro encontro (quis jogar a Libertadores com o ex-namorado) e deixou escapar que só éramos bons para dar umas cambalhotas (“o Benfica é um trampolim para um clube maior”). Obviamente que, assim que uma inglesa de boas famílias lhe fez olhinhos, fez birra e quis ir sair à noite com os amigos. Passado um mês, fez as malas. Clássico.

De coração partido, os benfiquistas reagiram de acordo com os procedimentos recomendados: dirigimos-lhe um ou outro insulto, desejámos que a sua nova relação corresse mal (e tem corrido), apagámo-lo das redes sociais e, como seres humanos, manifestámos, através do cântico “quem é o Enzo, je ne sais pas?”, algum ressabiamento.

Foi aí que, reparámos, não pela primeira vez, mas com outros olhos, em Fredrik Aursnes. Como frequentemente acontece com as relações que estão certas, ele já lá estava. Confiável, pacato, responsável, brioso, visivelmente entusiasmado com a oportunidade de estar connosco. Com muito mais qualidades do que defeitos, sendo que o defeito que tem é facilmente perdoável e, dir-se-ia, fofo: não sabe marcar penaltis. De resto, Aursnes tem iniciativa, o respeito dos pares e desempenha qualquer função doméstica sem se queixar. Um homem de sonho.

Se Aursnes estivesse num repleto Estádio da Luz, no jogo do título, com um bebé ao colo, seria seguro passar-lhe à bola: seguro para o bebé e seguro para a bola. Não me parece que nos desiludamos se inscrevermos o seu nome impronunciável nas costas de uma camisola oficial. Quem sabe se não será aquele a quem oferecemos um acessório com forma circular de elevado valor sentimental que simboliza o compromisso: não um anel, mas uma braçadeira. Nesta idade, está na altura de nos deixarmos de Enzos. Aos 38, não há paciência para situationships.