Alô? É do SIS? Daqui não sou eu

Continua a adensar-se o mistério sobre o envolvimento do SIS nos episódios rocambolescos do Ministério das Infraestrutruras, transformados em assunto de Estado por uma bizarra conferência de imprensa do ministro e depois por uma solene declaração ao país pelo primeiro-ministro, seguida da réplica presidencial. Mais de um mês depois, estamos nisto: o ministro ficou de pedra e cal, meio governo foi consultado (ou não) sobre a mobilização do SIS, e a única certeza – houve um telefonema para o SIS na noite da crise do 4º andar – é a única dúvida que resta. Sabe-se quem o fez, mas que não teria autorização; sabe-se quem lho disse, mas não seria indicação para levantar imediatamente o auscultador; sabe-se quem o sugeriu ao ministro que informou a chefe de gabinete mas não lhe deu instruções para telefonar, mas ignora-se se toda esta conversa incluiria a proposta de ativação de algum agente; sabe-se de todos os que quiseram informar os serviços secretos e que alegam que era meramente para reportar o facto, como na transmissão de rádio de um jogo de futebol, o jornalista não entra em campo, era só para constar; sabe-se da diligência, mas não do mandato do funcionário, nem da razão para este impor o secretismo, a informalidade e a precipitação da operação.