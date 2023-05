Energia limpa à velocidade da luz

O título sugestivo seria a confirmação de que estamos no bom caminho, depois de a guerra da Ucrânia ter acelerado a necessidade de reforçar a aposta em energias limpas de fonte renovável e as metas internacionais de mitigação das alterações climáticas serem repetidas vezes sem conta. Mas a verdade é que implementar projetos capazes de alavancar a tão desejada transição energética continua a ser muito desafiante e difícil.

Hoje, Dia Mundial da Energia, talvez seja bom relembrar em que ponto estamos. E o ponto em que estamos não nos permite atingir os objetivos do Acordo de Paris ou do REPowerEU, não porque não tenhamos boas leis, que até temos, mas porque elas são inconsequentes.

O think tank de energia Ember indica que são necessários esforços significativos para cumprir os objetivos de capacidade de implantação de energia eólica e solar, alinhados com o objetivo de limitar o aquecimento global em 1,5°C. De facto, se recuarmos a 2021, vemos que a capacidade combinada de energia eólica e solar instalada na União Europeia (UE) ascendia a 34 GW. Para cumprir o objetivo de 1,5°C, as adições anuais de capacidade teriam de aumentar para 76 GW até 2026. No entanto, as previsões atuais mostram que a UE só acrescentará, até essa data, metade do que é necessário.

Há demasiados entraves e atrasos, bem patentes no dia a dia de quem trabalha na área. Em 2022, foi aprovada pela UE alterações específicas à Diretiva Energias Renováveis, que estipula um prazo máximo de três meses para o processo de licenciamento de equipamentos de energia solar. Mais de seis meses depois, não se vislumbra qualquer reflexo prático dessa diretiva, continuando os pedidos de pareceres e licenciamento a arrastarem-se penosamente em tramitações incompreensíveis entre várias entidades, sem qualquer sentido de urgência, nem de prioridade. Nem mesmo os prazos anteriores, que eram muito mais longos, são cumpridos, conforme revela o Ember, apontando atrasos que chegaram a durar quatro anos.

Como medir as consequências? Qual o impacto disto no futuro próximo? Outro think thank, o Energy Transitions Commission, faz a tradução em números: se os obstáculos à implantação da energia eólica e solar não forem resolvidos, o mundo poderá registar uma escassez de mais de 20%, o que corresponde a 3500 TWh de produção de eletricidade limpa a partir destas fontes até 2030.

Compreendendo a urgência da situação, os ministros com a pasta da Energia da UE acordaram em aplicar um quadro temporário para desbloquear a situação. No entanto, são necessárias soluções a curto prazo, a nível europeu, mas também dos Governos e instituições nacionais.

Por exemplo, é essencial criar uma task-force para o licenciamento energético, numa perspetiva interdepartamental e transversal à orgânica das instituições, incluindo os operadores de rede. Esta unidade deve incluir recursos humanos, provenientes de cada instituição, e ter competência para aprovação integrada dos projetos, sendo regulada por um conjunto de indicadores que assegurem a qualidade de serviço.

Se formos capazes de efetivamente cumprir os prazos de licenciamento poderemos então beneficiar do pioneirismo da boa lei de comunidades de energia que temos com benefícios para todos: consumidores, produtores, investidores, operador de rede e, claro, o ambiente, que tanto precisa desta transição energética. Neste sentido, aumenta a atratividade do sector das energias renováveis, priorizando e promovendo a sua implantação acelerada, através de menos burocracia.

O que propomos não tem de ser nada de inovador. Não devemos ter complexos de imitar as boas práticas de outros países. Inspiremo-nos, por exemplo, no caso da Dinamarca, onde o Governo implementou um sistema one stop shop, que consolida o processo de licenciamento numa agência especializada, servindo como único ponto de contacto para os promotores durante todo o desenvolvimento do projeto. Este modelo conduz a um processo mais eficiente que satisfaz os requisitos das autoridades locais relevantes, mantendo o interesse dos investidores e assim assegurando a atractividade do país para o investimento internacional.

Neste Dia Mundial da Energia, tenhamos, pois, a humildade de admitir que o modelo que temos não funciona, que o que está criado é um meio físico em que a luz se propaga muito, mas muito lentamente. Teremos de parar de falar em objetivos, criar regulamentos e, sim, colocar a funcionar as leis que temos, mudando radicalmente os processos de licenciamento. Let’s walk the talk! E deixemos que os fotões se convertam em electrões realmente à velocidade da luz!

*Basílio Simões é cofundador da empresa Cleanwatts.