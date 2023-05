Cá não há candidato à autarquia local

Só orgulho analfabeto mas com cultura geral

É tudo a mesma fruta, a mesma caldeirada

É uma gente educada na anarquia total

GNR, Nova Gente, in Psicopátria, 1986

Henry Kissinger - o cavalheiro fez 100 anos, não há como não o assinalar - terá dito qualquer coisa como "o sucesso resulta de cem pequenas coisas feitas de forma um pouco melhor, e o insucesso de cem pequenas coisas feitas de forma um pouco pior". Para o homem da realpolitik a moral nunca foi nem o alfa nem o ómega da acção política, mas, mesmo assim, há sempre uma noção de melhor e de pior. E, por que não dizê-lo, uma inexorável leitura moral.

A moral importa. Mesmo para aqueles para quem não é variável central. Porém, uma discussão hiper-centrada na moral corre o risco de degenerar em moralista, e daí à hipocrisia é um passo. O vício e a virtude são indissociáveis na natureza humana e, como lembrava o Madison, os homens não são anjos. O equilíbrio é difícil: a sinalização de virtude é sempre caminho perigoso, tanto quanto a total ausência de pudor. Mas lá por ser difícil, não quer dizer que não seja essencial.

Mas há momentos em que não há nada a fazer, e a moral acaba por ser o pano de fundo, a boca de cena, o adereço e o guião de toda a actividade política. E pródigos nisso são os momentos de colapso moral. Não vou elencar, novamente, os casos de corrupção, de ataque à independência e separação dos poderes, de instrumentalização partidária do Estado, de uso abusivo de serviços de informação, de deterioração da função e da dignidade do Parlamento. Mas parece claro para todos que Portugal vive hoje um desses momentos: um momento de colapso moral.

E é neste cenário que volto a Kissinger, para salientar a importância do somatório de pequenas coisas. Mesmo que essas "coisas" não sejam pequenas, mesmo que sejam, na verdade, grandes coisas, casos graves, condescendo e afino pelo diapasão menor do dr. Costa: Portugal vive hoje num somatório turbulento de pequenas coisas ("casinhos") feitas de forma um pouco pior. O resultado é o insucesso.

Mas a coisa é pior, porque quando o somatório de pequenas coisas feitas de forma um pouco pior é generalizado, o insucesso não é de um partido, é do país. E se até aqui tenho estado sobretudo a falar do PS, é agora que entra o PPD. Partido que deveria contrastar, não só nesta matéria, mas, neste contexto, sobretudo nesta matéria, com o PS.

Faço aqui um interregno no raciocínio. Há dias - entre a CPI à TAP e o ressurgimento do Tutti Frutti - fui abordado por alguém que me dizia: eu sei que vocês discutem muito isso, mas os portugueses não percebem isso, não querem saber disso. Percebo e respeito o ponto. Os portugueses estão à espera do reembolso do IRS para pagar o IMI. Com o subsídio de férias, no próximo mês, esperam pagar o seguro do carro. No final do ano lectivo verificarão que a escola onde foram obrigados a inscrever os seus filhos tem um posicionamento lastimável no ranking nacional, e esperam que as greves que ameaçam os exames não os prejudiquem ainda mais. A primeira consulta de especialidade tarda, e a operação do pai ficou para 2024.

Mas returco, porque há coisas que valem sempre a pena recordar. Sobretudo porque, como dizia o velho Roger, as coisas boas são fáceis de destruir. As respostas aos problemas dos portugueses só podem ser dadas com serviço público e no quadro de uma democracia sã. E não há serviço público sem Estado. Não há Estado sem políticos. Não há políticos sem assessores. Não há política sem dinâmicas de poder. Não há dinâmicas de poder sem exercício de influência. Não há exercício de influência sem relações de confiança. E, até prova em contrário, é preferível que isto se faça em democracia. Com sindicância e responsabilidade.

Seria, portanto, desejável que esta sequência de dependências fosse compreendida e respeitada. Porque de cada vez que pelo menos um destes elos falha, os clássicos e o povo sabem qual é o risco: tomar a nuvem por Juno e deitar fora o bebé com a água do banho.

É um risco, porque a culpa não é da política, dos políticos, dos assessores, dos que exercem funções públicas. A culpa é dos que prevaricam. E por mais que sejam, por mais danos que causem, haverá sempre quem, em lugares semelhantes, não faça igual, e se mova pelo bem-comum. Quem pensa de forma diferente, quem atira à função a culpa dos usurpadores, ajuda a obliterar a democracia e a diminuir o serviço público.

Sejamos claros: é a corrupção dos que exercem os poderes a causa do enfraquecimento da democracia, a ignição dos populismos. Mas é a indiferença, o proteccionismo, as adversativas dos que, exercendo os poderes, contemporizam com a corrupção “dos seus” que os alimenta. Percebo a senhora que me interpelou, mas esses problemas não terão resposta adequada fora do quadro de uma democracia sã.

Nesta matéria, uma das adversativas, enganadora, que vai fazendo o seu caminho e a da à justiça o que é da justiça e à política o que é da política. Digo enganadora, não por que defenda a judicialização da política, ignorando a separação de poderes, mas porque há comportamentos, ainda para mais com uma Justiça anquilosada como a que temos em Portugal, que têm que ser avaliados politicamente (e moralmente) e que têm que ter consequências. Se assim não fosse, ante o que nos foi dado a saber ao longo dos anos sobre José Sócrates, sem trânsito em julgado, nenhuma ilação política se poderia tirar (e nós sabemos como houve - como há - quem tenha tardado a tirá-las).

Não gosto de salada de frutas. Nunca gostei. Sempre achei aquilo uma sobremesa preguiçosa, trapalhona e sem classe. Mas o pior mesmo daquela mixórdia é pegar em fruta boa, madura e saborosa e misturá-la com fruta reles e sem sabor.

E sobre isto, o PPD não pode titubear. Se dúvidas persistirem, voltem às actas do congresso de 1978: "o nosso Povo tem sempre correspondido nas alturas de crise. As elites, as chamadas elites, é que quase sempre o traíram, e nós estamos a ver mais uma vez que o Povo Português foi defraudado da sua boa-fé." As palavras são de Francisco Sá Carneiro. Então como agora não pode haver dúvidas: não são todos iguais, não é tudo a mesma fruta, não é tudo a mesma caldeirada. Mas é imperativo prová-lo.

Pedro Gomes Sanches escreve de acordo com a antiga ortografia