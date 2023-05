Bloco: como representar o desconforto?

Mandava a tradição, na medida em que duas décadas chegam para falar de tradições, que o Bloco de Esquerda só crescia quando PS crescia e só caia quando PS caia. Ganhava quando sobravam votos ao PS, funcionando como reserva de esquerda na oposição ou como possível aliado, o que só sucedeu mais de 15 anos depois da sua fundação. Caía quando o PS lutava pelo poder ou ia para a oposição. As tradições servem para morrer e esta morreu quando se pôs fim ao tabu dos entendimentos à esquerda. Nas últimas eleições, o BE foi punido por não ter segurado o PS. O PCP até foi antes, porque a queda do muro que o separava do PS ofereceu aos socialistas um voto menos tático e mais difícil recuperar. A demografia de um país em forte desindustrialização foi tratando do resto.