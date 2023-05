A atuação do SIS e os argumentos de autoridade

Escrevi aqui há três semanas sobre a nebulosa que envolvia a insólita atuação do SIS na recuperação do computador que o assessor do Ministro das Infraestruturas havia levado para casa depois de uma cena rocambolesca, e coloquei duas questões que não tenham obtido até à data qualquer resposta: por que razão tinha sido o SIS chamado a intervir e quem o mandou intervir.

Nas semanas seguintes muita gente se pronunciou sobre o assunto e se a maioria dos juristas que se pronunciaram, incluindo alguns antigos membros do Conselho de Fiscalização do SIRP, consideraram a intervenção do SIS manifestamente ilegal, também houve quem se pronunciasse a favor da existência de base legal para que aquela intervenção se tenha verificado.

A segunda questão era a de quem tinha ordenado a intervenção do SIS e quem assumia a responsabilidade por ela.

Começando por esta última questão, de pouco vale hoje a pena dissertar sobre ela. Tenha sido por sugestão do Secretário de Estado Mendonça Mendes ao Ministro João Galamba ou tenha sido por intervenção da Chefe do Gabinete do Ministro que, a avaliar por notícias vindas entretanto a público, tinha uma antiga relação de proximidade com o SIS, o que é relevante é que desde o Primeiro-Ministro até ao diretor do serviço em causa, passando pela Secretária-geral do SIRP, todos consideram que aquela atuação não constitui uma violação da lei. Quanto a este ponto, ficamos esclarecidos e preocupados. É que se o Primeiro-ministro e os dirigentes máximos do SIRP consideram que a atuação em causa foi conforme a lei, podemos estar confrontados no presente e no futuro com outras intervenções ilegais com respaldo governamental.

Porém, na argumentação de todas as personalidades que defenderam a atuação do SIS como conforme com a lei, e não recordo que tenha havido qualquer exceção, não houve uma só que tenha invocado o artigo da lei que garante essa conformidade.

Esta questão não é de somenos. Aprendi com os meus professores de Direito que uma opinião juridicamente fundamentada não se basta com argumentos de autoridade, do tipo “é assim porque eu acho que é assim” ou “é assim porque a lei permite que seja assim”. Isso não basta. Se eu afirmo que a lei permite algo, tenho de demonstrar ao abrigo de que disposição legal é que esse algo é permitido. E se para os particulares vigora aquele princípio introduzido entre nós pela Constituição de 1822 de que ninguém é obrigado a fazer o que a lei não manda nem a deixar de fazer o que a lei não proíbe, isso já não acontece com as entidades públicas, que só podem atuar ao abrigo de uma disposição legal que lhes garanta a competência para tal. Ora, se neste caso ainda ninguém conseguiu dizer em que artigo de que lei é que está escrito que o SIS tem competência para atuar, é muito fácil dizer em que artigo se baseia a proibição da atuação do SIS. É precisamente no n.º 1 do artigo 4.º da Lei-Quadro do SIRP, onde está escrito expressamente o seguinte: “os funcionários ou agentes, civis ou militares, dos serviços de informações previstos na presente lei não podem exercer poderes, praticar atos ou desenvolver atividades do âmbito ou competência específica dos tribunais ou das entidades com funções policiais.”

Dizer que a atuação em causa não teve natureza policial porque não houve coação é quase cair no ridículo. Se a recuperação do computador não tinha natureza policial alguém explique então por que razão foi chamada a Polícia Judiciária, que só não teve a possibilidade de exercer as suas competências nos termos da lei porque o SIS já o havia feito em violação da lei.

Entretanto, o antigo Secretário-geral do SIRP, Júlio Pereira, num debate na RTP sobre este assunto, confrontado com a evidência de que as atribuições do SIS consistem exclusivamente na produção de informações que, como diz a lei, “contribuam para a salvaguarda da segurança interna e a prevenção da sabotagem, do terrorismo, da espionagem e da prática de atos que, pela sua natureza, possam alterar ou destruir o Estado de direito constitucionalmente estabelecido”, veio dizer que a produção de informações é uma ação dinâmica. As informações não surgem por si, elas têm de ser obtidas pela ação dos serviços.

Não se discute que um qualquer serviço de informações e, por maioria de razão, os serviços que costumam ser impropriamente chamados como “as secretas”, efetuem diligências para obter informações que não nos importa aqui cuidar de saber quais sejam, presumindo com boa vontade que não sejam ilegais. Porém, neste caso, em que o SIS tornou público que após a recuperação do computador o que tratou de fazer foi proceder à sua entrega ao CEGER que é o serviço do Estado responsável pela salvaguarda da informação classificada, cabe na cabeça de alguém pensar que aquela ação pudesse ser justificada pelo propósito de produzir informação suscetível de salvaguardar a segurança interna do Estado ou de prevenir a sabotagem, o terrorismo, a espionagem ou a prática de atos que pudessem alterar ou destruir o Estado de direito constitucionalmente estabelecido?

Contudo, o aspeto mais preocupante deste episódio, é pensar que uma atuação do SIS manifestamente ilegal teve o apoio do Primeiro-Ministro, dos responsáveis do SIRP e do respetivo Conselho de Fiscalização num quadro legal concebido por uma entidade chamada “bloco central” que criou um sistema de serviços de informações exclusivamente governamentalizado, sem que a Assembleia da República enquanto tal disponha de qualquer mecanismo legal que lhe permita escrutinar devidamente a intervenção desses Serviços. E quando os responsáveis máximos do SIRP consideram que o SIS, neste caso, atuou dentro da lei, nada nos garante que uma atuação como esta seja um ato isolado e não seja um indício de um quadro de atuação à margem da lei.