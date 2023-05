A crise do pote

Na Madeira, onde o PSD está no poder há meio século, Luís Montenegro dirigiu-se ao PS: “Estão como lapas, agarradinhos. Já tiveram o vosso tempo, a vossa oportunidade. Já a desperdiçaram. Está a chegar a nossa vez. A democracia é isto.” O PS não precisa de estar agarrado ao poder que lhe foi dado, através de uma trágica maioria absoluta, pelo povo. E foi dado por quatro anos, tendo passado pouco mais de um. O tempo do PS é até 2026. Só então chegará ou não a vez do PSD. Claro que o Presidente pode demitir o Governo. Em meio século de democracia, seria a primeira vez que isso aconteceria contra a vontade de um primeiro-ministro que conquistou, ele mesmo, uma maioria absoluta.

A crise política é artificial. Não são artificiais os casos. O que envolve o ministro João Galamba, que só se mantém no lugar para mostrar ao Presidente que o Governo não está sob tutela, até foi criado e publicitado pelo próprio Governo, sem a ajuda de ninguém. E ainda envolveu o SIS na confusão. Mas só um Governo caiu por causa de casos: foi o de Santana Lopes, porque a sua legitimidade política era quase nula.