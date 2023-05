Quem é quem no atual pântano político

O desafio maior de Luís Montenegro é conseguir que o país preste atenção às suas propostas. Transmitir confiança aos cidadãos e mostrar que é capaz. Noto, e é apenas uma constatação, o timing das noticias sobre a sua casa de seis andares (mera e irrelevante curiosidade: o dobro do triplex de Lula da Silva) e dos indícios sobre pactos de não agressão entre autarcas do PSD e PS, sobretudo para garantir negociatas, suspeitas que chegaram a membros do governo. Aqui, o pântano enlameia ambos os lados