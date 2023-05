O presidente dos EUA vai morrer no cargo?

Já se percebeu que a próxima campanha eleitoral nos EUA terá um dos lados a chamar “velho” ao outro. Joe Biden tem atualmente 80 anos e, se for reeleito, acabará o segundo mandato com 86. Nenhuma companhia aérea comercial ousaria ter um piloto com essa idade. Mas a maior potência do globo aceita ter no “emprego mais difícil do mundo” alguém com essa idade? Só que Trump não é propriamente um jovem. Se vencer as eleições, terá 78, e é um defensor da teoria da “bateria humana”: “Devemos preservar a energia e não a gastar em desporto.” Já Biden é viciado em exercício — e um pequeno vídeo que mostra o Presidente a cair teve efeitos devastadores na perceção dos eleitores. Mas o problema de Biden são as competências mentais. Conforme os anos vão passando, vai tendo menos controlo na capacidade que desenvolveu para controlar uma gaguez fortíssima, o que faz com que o seu discurso se enrole e tenha momentos incompreensíveis. Mas a pergunta não deixa de ser legítima: estarão ambos funcionais dentro de seis anos? A questão ganha ainda mais relevância do lado dos democratas, com a possibilidade de a vice a tomar o lugar de Biden ser Kamala Harris. É que ninguém gosta de Kamala Harris. Nem republicanos nem democratas. Nikki Haley, outra candidata republicana, que serviu na Administração Trump como embaixadora na ONU, decidiu arriscar a questão de “mau gosto”: “Se votar em Biden, é preciso ter em conta que estarão a votar em Kamala Harris, porque a ideia de que ele vá chegar aos 86 é algo que não é muito provável.”

