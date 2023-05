Notícias ‘versus’ Natureza

As notícias mais relevantes da semana vêm da política ou vêm da natureza?

Por vezes, as perguntas insólitas permitem colocar a tua atenção num outro ponto; um desvio necessário, porque as notícias mais actuais (que em dois minutos desactualizadas ficam) funcionam como holofotes que te encandeiam e te imobilizam como se fosses uma animal débil, e as notícias aquilo que te coloca em modo hipnotizado e pataroco.

