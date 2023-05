Martin Amis

Há escritores mais fascinantes do que outros. E vidas mais cativantes do que outras E o que cria fascínio nos escritores e nas suas vidas pode ser contraditório. Tanto nos hipnotiza a vida reclusa de Emily Dickinson que, segundo parece, recebia o médico em casa atrás de um biombo, como nos agrada imenso descobrir que Samuel Beckett era uma “borboleta social”, tal como Proust ou Tolstoi (antes de lhe acontecer uma coisa) e não o homem só por vontade própria, tão ou mais fechado em casa do que Dickinson.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.