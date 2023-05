Falta pão, mas os brioches serão tão bons

Como orquestra afinada, os advogados do Governo relançaram um teaser poderoso que falhou na semana passada quando Galamba os atropelou, mas agora é o tempo da ofensiva: ignoremos aqueles preliminares artísticos, está a chegar o filme das nossas vidas, serão rios de abundância que vão iluminar de alegria os lares dos pacatos portugueses. Vem aí um crescimento da economia como nunca se viu, até as agências internacionais se atropelam nas subidas das suas perspetivas (embora, sacripantas, digam que esta bonança termina no ano seguinte, a prova de que nisso não sabem do que falam). Espere, portanto, que sempre será alcançado, vai-lhe chegar o fruto do sacrifício. Não há agora pão, mas amanhã os brioches serão saborosos, o fruto do nosso trabalho, o merecimento pela nossa paciência. Para esta operação, António Costa, matreiro como só ele, mobilizou a palavra tão respeitada de um dos seus mais ácidos críticos, Aníbal Cavaco Silva.

