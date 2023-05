Os portugueses estão com medo de adoecer, sim, é este o estado mental dos portugueses em 2023, têm medo de entrar num hospital devido ao colapso do sistema de saúde mais centralizado da Europa que só terá salvação quando descobrir a autonomia e a articulação com privados, quando descobrir que os melhores sistemas de saúde da OCDE são prestados direta ou indiretamente por privados, quando a cultura política e jornalística perceber que é infantil e ignorante alcunhar de “neoliberal” essa articulação entre serviço público e privados, caramba!…

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.