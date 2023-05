DesTAPem os Olhos

Sem sonhos o mundo não pula nem avança como as bolas coloridas nas mãos das crianças. Mas há limites. Quando ajudo o meu neto a soprar bolas de sabão e o vejo encantado e excitado com as suas coloridas obras, fico enternecido. Apetece-me ali ficar a sonhar com ele a tarde toda. Porém, pouco tempo depois a minha filha, a mãe do Frederico, “acorda-nos”: “Venham para dentro porque está frio.” É a realidade a rebentar os sonhos das bolas de sabão.

