As mãos no fogo de António Costa

Que o primeiro-ministro se sairia infinitamente melhor do que o ministro das Infraestruturas no embate parlamentar sobre o thriller Galamba era expectável (e não era difícil). Mas António Costa deixou uma ponta solta de que talvez a sorte o proteja, mas que o comum dos mortais não entende: atravessou-se 500% pela legalidade da atuação do SIS na captura do computador “roubado”, quando 99% dos entendidos na matéria não têm dúvidas de que essa atuação foi ilegal.

A coisa é de tal ordem que Margarida Blasco (ex-diretora-geral do SIS), Abílio Morgado (que presidiu ao Conselho de Fiscalização das secretas) e António Freitas (ex-dirigente do SIRP) assumiram, em declarações ao “Diário de Notícias”, total divergência com a tese do primeiro-ministro. Mas António Costa pôs as mãos no fogo pela “impoluta”, “legal” e “correta” intervenção dos serviços de informações no resgate do portátil. E mandou às urtigas o mantra segundo o qual à política o que é da política e à justiça o que é da justiça.