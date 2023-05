As Eugénias também têm apelido

Quem nasce com um nome menos comum habitua-se a não ter concorrência. Fui a única Eugénia da escola; nem na faculdade apareceu outra. Tem desvantagens: no primeiro dia, olha tudo para ver a criatura com nome de tia-avó. Na adolescência, quando se frequentam sítios mais barulhentos, pondera-se iniciar uma relação sob o nome de Joana e logo se vê quando se esclarece a contraparte. Também tem as suas vantagens: a certa altura, toda a gente sabe quem somos. Conseguimos existir sem apelido. Nunca somos “a Eugénia do não-sei-quantos”, escapando assim à sorte de fazer parte do património do homem com quem namoramos, vivemos ou casamos.

