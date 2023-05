As recentes e infelizmente não surpreendentes notícias de que o aumento de 1,5°C na temperatura média da Terra se pode tornar realidade muito mais cedo do que o estimado pelo Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas fazem com que o desafio de mantermos as condições de habitabilidade no planeta seja ainda mais urgente.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.