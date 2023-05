A TAP e a bruma ideológica

Sempre que se vislumbra a hipótese de haver uma privatização aparecem vozes que defendem a manutenção a todo o custo do negócio na esfera do Estado. Não vou discutir ideologia, acima de tudo porque a ideologia tem uma capacidade inata de toldar as pessoas mais inteligentes. Mas gostava de apelar a um pouco de memória e de recuar décadas para relembrar que as nacionalizações pós-abril representam um dos períodos mais negros da história económica recente. Não só pelo valor que destruíram mas sobretudo pela herança que deixaram incrustada na economia e na sociedade, onde capital passou a rimar com mal.

É notório o fosso criado entre os detentores de capital e a classe trabalhadora, onde os primeiros são vistos como seres que se movem apenas por dinheiro. Ainda hoje se olha para os resultados das empresas como algo bizarro e não como necessários para fomentar e atrair investimentos. Não se comparam os lucros com o capital investido, tão-pouco se fazem contas aos postos de trabalho criados, aos impostos pagos e ao contributo para o crescimento económico.